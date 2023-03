Creality spendet Hilfsgüter für die Erdbebenhilfe in der Türkei

Shenzhen, China, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - Creality, ein weltweiter

Vorreiter des 3D-Drucks, unterstützt die Betroffenen der jüngsten Erdbeben in

der Türkei.



Gemeinsam mit Genix, einem führenden Anbieter von Drucklösungen und Crealitys

Hauptvertriebshändler in der Türkei, hat Creality über die Ahbap Association,

eine von dem türkischen Musiker und Philanthropen Haluk Levent gegründete

Nichtregierungsorganisation, rund 1.500 Notfallpakete mit Zelten und Decken für

die betroffenen Regionen gespendet. Alle Hilfsgüter wurden bis zum 26. Februar

an das Wiederaufbaulager von Aahbap in Osmaniye in der Südtürkei geschickt und

werden auf Wunsch der türkischen Behörde für Katastrophen- und Notfallmanagement

(AFAD) an die umliegenden Dörfer verteilt.