Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - Ein Forum derFinanzindustrie mit dem Titel "Accelerate Change, Shaping Smarter GreenerFinance Together" (Wandel beschleunigen und gemeinsam ein intelligenteres,grüneres Finanzwesen gestalten) wurde während des Mobile World Congress 2023(MWC 2023) erfolgreich durchgeführt. Globale Kunden und Partner aus demFinanzbereich trafen sich, um über die Beschleunigung vonTechnologie-Applikationen und innovative Produktivitätssteigerungen zudiskutieren.Die Weltwirtschaft sieht sich nun mit einer neuen Norm konfrontiert. DerFinanzsektor erlebt neue Veränderungen. Wie können wir die Anwendung neuerTechnologien beschleunigen und die Produktivität innovativ verbessern? JasonCao, CEO von Huawei Global Digital Finance, sagte: "Sie werden verstehen, wennSie den Trend untersuchen, klug handeln, wenn Sie dem Trend folgen, und einGewinner sein, wenn Sie sich dem Trend anpassen." Huawei ist bestrebt, dieTechnologieanwendung in sechs Bereichen zu beschleunigen. Dazu gehören derÜbergang von Transaktionen zu digitalem Engagement, die Entwicklung vonCloud-nativen Anwendungen und Daten, die Weiterentwicklung der Infrastruktur zuMEGA, die Industrialisierung von Daten und KI-Applikationen, die Verbesserungder Echtzeit-Datenanalyse und der Übergang zu einem hochmodernen KI-Gehirn. Aufdiese Weise helfen wir Finanzkunden, Veränderungen zu beschleunigen, dieProduktivität innovativ zu verbessern, die Produktivität sichtbar zu machen unddie Entwicklung in Richtung Zukunft zu beschleunigen.Um die Kundeninteraktion und -Erfahrung zu optimieren, arbeitet Huawei mitPartnern zusammen, um schnell Super-App-Plattformen mit Public Cloud SaaS zuerstellen und die Entwicklung flexiblerer und agilerer digitaler Produktevoranzutreiben. Mit neuen Formen der Kundenakquise, des Service und derInteraktion hilft Huawei Finanzinstituten, die Kosten für die Kundenakquiseerheblich zu senken und die geschäftliche Transformation von der Transaktion zumdigitalen Engagement zu beschleunigen. Die umfassende Mobilität und Intelligenzvon Finanzdienstleistungen beschleunigen die Modernisierung vonKernapplikationen und Daten und lassen die Cloud-native Entwicklung Wirklichkeitwerden. Huawei nutzt hochzuverlässige Infrastruktur, Cloud, GaussDB undDatenmigration, um die Postal Savings Bank of China (PSBC) dabei zuunterstützen, ihre Kernsysteme zu reformieren und 650 MillionenEinzelhandelsnutzer auf eine Cloud-native Weise zu bedienen.Daten und KI werden zunehmend integrativer und umfassen alle Serviceszenarienund Prozesse. Huawei hat sich dem Aufbau einer führenden Datenintelligenz-Lösung