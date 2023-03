EDP präsentiert Finanzziele für 2025 und steigert Investitionen in die Energiewende

Seite 2 ► Seite 1 von 4

London (ots) - Investitionsplan in Höhe von 25 Milliarden Euro bis 2026 wirdAusbau erneuerbarer Energien weiter erhöhen und neue Netto-Null-Ziele derUnternehmensgruppe unterstützen. Geplante Kapitalerhöhung bei EDP und EDPRunterstützt gesetzte Wachstumsziele. Aufhebung der Börsennotierung von EDPBrasilien ermöglicht Wertschöpfung und fördert Vereinfachung derUnternehmensstruktur.- Investitionsplan in Höhe von 25 Mrd. EUR: 21 Mrd. EUR mit Schwerpunkt auferneuerbaren Energien und 4 Mrd. EUR mit Schwerpunkt auf Stromnetzen, waseiner jährlichen Bruttoinvestition von ca. 6,2 Mrd. EUR entspricht - 30 % mehrals im vorherigen Geschäftsplan- Ausbau der erneuerbaren Energien auf 4,5 GW pro Jahr, insgesamt 18 GWBruttozuwachs bis 2026 mit dem Ziel, bis 2026 eine installierte Kapazität von33 GW und bis 2030 mehr als 50 GW zu erreichen- Die Investitionen in erneuerbare Energien sind nach Technologiendiversifiziert, darunter Onshore Wind (40%), Utility-Scale-Photovoltaik (40%),dezentrale Solaranlagen (12%), Offshore Wind (5%) und Speicher & Wasserstoff(3%)- Wir setzen unser erstklassiges Portfolio und unsere Infrastruktur alsWettbewerbsvorteil für den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien auf derGrundlage von Hybridisierung und Repowering ein- 3 Mrd. EUR Investitionen in Digitalisierung und Innovation zur Förderung vonEffizienz und nachhaltigem Wachstum- Bekräftigung der Verpflichtung zum Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2025,100 % erneuerbare Energien bis 2030 und ein Netto-Null-Emissionsziel bis 2040(SBTi-genehmigt)- Zukunftssicheres Unternehmen, das 3000 neue Arbeitsplätze bis 2026 schafft unddie Gemeinden durch Investitionen in Höhe von 200 Mio. EUR in Initiativen mitsozialer Wirkung stärkt- Bekräftigung der Verpflichtung zu BBB-Kreditratings, FFO/Nettoverschuldung von21% im Jahr 2026- Wiederkehrendes EBITDA von 5,7 Milliarden Euro bis 2026, mit einer jährlichenWachstumsrate (CAGR) von 6% in den Jahren 2022-26- Wiederkehrender Nettogewinn von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro bis 2026, miteiner jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12% bis 14% in den Jahren 2022-26- Neue Dividendenpolitik mit einer angestrebten Ausschüttungsquote von 60-70%und einer Anhebung der Dividendenuntergrenze auf 0,20 EUR pro Aktie im Jahr2026EDP verstärkt seine Bemühungen, die Energiewende voranzutreiben. Dazu stelltedas Unternehmen heute in London seinen erweiterten Investitionsplan und seineZiele im aktualisierten Geschäftsplan 23-26 vor. In einem Umfeld, in dem derKlimawandel und die Versorgungssicherheit immer mehr an Bedeutung gewinnen, wird