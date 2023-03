Guangzhou Metro Group, China Mobile Guangzhou Branch und ZTE gewinnen "Best Mobile Innovation for Connected Economy" bei den GLOMO Awards 2023

Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK /

000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und

Kommunikationstechnologielösungen, wurde in Partnerschaft mit der Guangzhou

Metro Group und der China Mobile Guangzhou Branch bei den Global Mobile (GLOMO)

Awards während des Mobile World Congress (MWC) 2023 in Barcelona, Spanien, für

das gemeinsame Projekt "5G-empowered Smart Metro in Guangzhou" mit dem Preis

"Best Mobile Innovation for Connected Economy" ausgezeichnet. Die Auszeichnung

ist eine Anerkennung für die beeindruckenden Anstrengungen, die die Preisträger

unternommen haben, um die Produktivität zu steigern und die Transformation der

5G-Industrie und Gesellschaft voranzutreiben.



Die U-Bahn ist für das Verkehrssystem einer Stadt von größter Bedeutung,

insbesondere für Guangzhou, eine Stadt mit 20 Millionen Einwohnern. Mit dem

Aufkommen von 5G im Jahr 2020 haben die Guangzhou Metro Group, die China Mobile

Guangzhou Branch und ZTE gemeinsam das 5G-gestützte Smart-Metro-Projekt

gestartet und das traditionelle U-Bahn-System in ein 5G-fähiges

Smart-Metro-System umgewandelt.