ZTE und AIS kündigen gemeinsam das erste brillenlose 3D-AI-Tablet der Welt an und unterzeichnen auf dem MWC 2023 eine Absichtserklärung

Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK /

000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und

Kommunikationstechnologielösungen, hat sich mit AIS, dem größten thailändischen

Mobilfunkanbieter, zusammengetan, um gemeinsam das weltweit erste 3D-AI-Tablet -

nubia Pad 3D - auf dem Mobile World Congress 2023 anzukündigen.



Die eingebettete Technologie dieses innovativen Produkts macht es möglich, ohne

Spezialbrille 3D-Telefonate zu führen, zu streamen und Spiele zu spielen sowie

Inhalte zu erstellen und zu teilen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Auf dem MWC 2023 unterzeichneten die beiden Parteien eine Absichtserklärung(Memorandum of Understanding): AIS und ZTE haben sich auf eine umfassendestrategische Partnerschaft geeinigt, um die Zusammenarbeit bei innovativenProdukten zum gegenseitigen Nutzen des Produkt-Ökosystems weiter auszubauen. ZTEwird mit AIS zusammenarbeiten, um seine kontinuierliche technologischeFührungsposition in Thailand aufrechtzuerhalten, und AIS wird die Marktpositionvon ZTE als wichtigster digitaler Wirtschaftspartner von AIS in Thailandsicherstellen und gemeinsam die Entwicklung der thailändischenKommunikationsindustrie fördern.Ni Fei, Senior Vice President der ZTE Corporation und Präsident von ZTE MobileDevices, sagte: "ZTE arbeitet aktiv an der Erweiterung des Layouts fürmulti-ökologische Szenarien und an der Zusammenarbeit mit AIS, um mehr Nutzernweltweit innovative Technologieprodukte mit hoher Qualität zur Verfügung zustellen. Mit der neuen 3D-Technologie können die Nutzer ohne Brille einreichhaltiges, natürliches 3D-Erlebnis genießen."Tanapong Ittisakulchai, Chief Enterprise Business Officer (CEBO) von AIS, fügtehinzu : "Als Digital Life Service Provider, der über das größte 5G-Spektrum inThailand verfügt, ist es unsere Pflicht, der thailändischen Öffentlichkeitexzellente digitale Erlebnisse sowohl über Mobilfunk als auch über HomeBroadband (100 % Glasfaser) zu bieten. Die Zusammenarbeit mit ZTE alsstrategischem Partner sowohl bei Netzen als auch bei Geräten ist eine klareErfüllung dieser Politik."Das nubia Pad 3D, das gemeinsam von ZTE und dem weltweit führenden brillenlosen3D-Entwickler Leia Inc. entwickelt wurde, ist mit der einzigartigen3D-Lichtfeldtechnologie von Leia und einer enormen KI-Rechenleistungausgestattet, um verschiedene 3D-Anwendungsszenarien zu adaptieren. Esermöglicht AI Face-Tracking, das eine perfekte Ansicht (maximal 8 AnsichtenLichtfeld) in Echtzeit anpassen kann, AI-basierte 2D-zu-3D-Inhaltskonvertierungin Echtzeit, AI-gesteuerte 3D-Inhalte, die von Front- oder Rückkameras