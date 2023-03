NEW YORK (dpa-AFX) - Analysten sind nach starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick voll des Lobes für Salesforce . Anleger zündeten am Donnerstag denn auch ein Kursfeuerwerk. Erst nach fast 16 Prozent Kursplus war den Papieren des SAP -Konkurrenten auf dem höchsten Niveau seit August 2022 etwas der Schwung ausgegangen.

Rund drei Stunden vor dem Handelsende an der Wall Street lagen sie aber immer noch mit rund 11,5 Prozent im Plus bei 186,50 Dollar. Sie halfen damit dem Dow Jones Industrial , sich über der Nulllinie zu halten und führten auch den marktbreiten S&P 500 an. Andere Wachstumswerte hatten derweil eher einen schweren Stand ob der hartnäckigen Zinssorgen der Anleger.