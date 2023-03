JPMORGAN stuft Kion auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Akash Gupta passte sein Bewertungsmodell in einer Studie vom Donnerstagabend an die Ergebnisse des Gabelstapler-Herstellers an. Seine Umsatzprognosen bis 2024 steigen um bis zu acht Prozent und seine unter dem Marktkonsens liegenden Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis um bis zu 27 Prozent. Kion-Aktien seien mittelfristig attraktiv, zunächst stünden aber zwei schwache Quartale bevor. Im weiteren Jahresverlauf will Gupta sich seine Einstufung dann noch einmal anschauen./ag/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 17:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,87 % und einem Kurs von 36,52EUR gehandelt.