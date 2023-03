Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der Rücklauf von 16297 nach 11807 lässt sich als vollständiger Abwärtsimpuls (orangene 1=14914, orangene 2=15739, orangene 3=12432, orangene 4=13562 als Triangle, orangene 5=11807) fertig zählen und kann wegen der grauen 0-b-Linie aus dem Tageschart auch kaum noch korrektiv interpretiert werden. Damit dürfte die blaue C der lila 2 beendet worden sein und sich der DAX in der impulsiven lila 3 befinden.Unterhalb 16297 bleibt die alternative Zählweise mit einer laufenden lila Alt: 4 bzw. blauen 2/B möglich.Die kurze lila 2=11807 wurde als überschiessendes Flat (blaue A=8612, blaue B=16297, blaue C=11807) beendet. Der Zielbereich der impulsiven lila 3 liegt zwischen 16297 und 25634.Der Start der lila 3 lässt sich mehrdeutig impulsiv zählen:Lila 1=12701, lila 2=12543, lila 3=14677 (blaue i=13444, blaue ii=13020, blaue iii=14583, blaue iv=14192, blaue v=14677), lila 4=13694, lila 5 bisher 15655 (blaue i=14161, blaue ii=13821, blaue iii=15271, blaue iv=14902 als Abschlussvorbote unterhalb 23er Ziel 14929 – rote Fibos, blaue v=15655 im Zielbereich angekommen).Die lila 5 hat alle Bedingungen für ein vollständiges impulsives Muster und damit für einen Abschluss erfüllt. Durch den Rücklauf unterhalb 15159 wurde ein impulsiver Abschluss bei 15655 bestätigt. Die verhältnismässig flache dunkelgrüne 0-b-Linie kann als Hinweis auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung gewertet werden. Bei 15655 dürfte demnach kaum eine grüne Alt: 1 beendet worden sein. Es ist sogar unsicher, ob die 15655 als Abschluss für eine roten I überhaupt in Frage kommt, da das 38er Ziel der roten II (bisher 15144) bei 14906 (violette Fibos) mit dem bisherigen Korrekturverlauf noch etwas weit entfernt erscheint. Andererseits scheinen in der Korrektur die Muster noch nicht komplett zu sein und ein abschliessendes Tief unterhalb 15144 - idealerweise mit einem Umweg über die hellgrüne 0-b-Linie - zu fehlen.