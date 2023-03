BARCELONA, Spanien, 2. März 2023 /PRNewswire/ -- Auf dem Gipfeltreffen „5 G Innovation Leads the Future of Digital Intelligence", der von China Unicom auf dem Mobile World Congress (MWC) 2023 in Barcelona abgehalten wurde, hielt Yang Chaobin, Senior Vice President und President of ICT Products & Solutions bei Huawei, eine Grundsatzrede mit dem Titel „Kontinuierliche Innovationen führen in das digitale Zeitalter (Continuous Innovations Leading All Digital Ära)."

5 G entwickelt sich schnell und führt die Welt in ein intelligentes Zeitalter. „China Unicom und Huawei haben in den letzten vier Jahren durch technische Innovationen einen wichtigen Meilenstein nach dem anderen erreicht," kommentierte Yang in seiner Rede.