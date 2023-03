Nachdem das Wertpapier von JP Morgan die markante Unterstützungszone 140,00 US-Dollar Anfang 2022 gebrochen hatte, folgten in mehrere Wellen Verluste bis auf 101,28 US-Dollar bis Mitte Oktober letzten Jahres. Erst dort sprang die Aktie wieder dynamisch an und konnte in einem ersten Schritt den EMA 200 überwinden und in einem zweiten in den Bereich des Horizontalwiderstandes von rund 140,00 US-Dollar zulegen. Dort beißen sich Käufer seit geraumer Zeit jedoch die Zähne aus, sogar ein Dreifachtop ist im Ansatz zu erkennen und könnte sehr bald für eine gesunde Konsolidierung sorgen.

Gefahr eines Dreifachhochs

Der Bereich zwischen 137,44 und 144,34 US-Dollar ist bei JP Morgan vorläufig als neutral zu bewerten, erste Anzeichen für einen Rücklauf zumindest auf die Januartiefs bei 133,55 US-Dollar würden sich unterhalb von 137,35 US-Dollar ergeben. Im Ergebnis wird in einem derartigen Szenario allerdings ein Rücklauf zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 131,73 US-Dollar erwartet. Dieses Niveau könnte im Anschluss als Sprungbrett für neuerliche Jahreshochs fungieren, ein Anstieg an die nächstgrößere Widerstandszone um 146,80 US-Dollar kann jedoch erst oberhalb des aktuellen Jahreshochs von 144,34 US-Dollar gelingen.