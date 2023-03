PEKING, 2. März 2023 /PRNewswire/ -- In den kommenden Tagen werden sich fast 3.000 Abgeordnete des National People's Congress (NPC) und rund 2.000 Mitglieder des National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) in Peking versammeln, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Dazu gehören die Beratung verschiedener Gesetzesvorhaben und die Prüfung einer Reihe von Arbeitsberichten, um eine gemeinsame Basis zu finden und die Interessen des chinesischen Volkes zusammenzuführen.

Die jährlichen Zusammenkünfte, die als die „Zwei Sitzungen" bekannt sind, bieten den Beobachtern einen Einblick in die Ideen und Praktiken der gesamten Volksdemokratie, die in den letzten Jahren zu einem Schlagwort in der politischen Arena von China geworden ist.