ClinChoice übernimmt CROMSOURCE und erweitert seine globale Präsenz

PHILADELPHIA, SCHANGHAI und VERONA, Italien, 2. März 2023 /PRNewswire/ -- ClinChoice Medical Development freut sich, die Übernahme von CROMSOURCE S.r.l. bekannt zu geben, einem ISO-zertifizierten Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen mit Hauptsitz in Verona, Italien, und seinem US-Hauptsitz in Cary, North Carolina. CROMSOURCE verfügt über Niederlassungen in den USA und in sieben Ländern in West- und Osteuropa sowie über Außendienstmitarbeiter an verschiedenen Standorten in Europa und in den USA.