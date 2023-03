Papiere des SAP-Konkurrenten Salesforce sprangen um bis zu 16 Prozent auf das höchste Niveau seit August 2022 nach oben. Der US-Softwarehersteller überraschte die Anleger mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Blick nach vorn. JPMorgan-Experte Mark Murphy lobte die Margensteigerung, die geradezu in den "Hyperspace" vordringe. Letztlich blieb ein Kursgewinn von 11,5 Prozent. Auch im Nasdaq 100 gab es mit dem Cloud-Spezialisten Okta an der Spitze nach Geschäftszahlen einen zweistelligen Kursgewinner mit gut 13 Prozent Plus.

NEW YORK (dpa-AFX) - Anhaltend hohe Zinsen haben die Anleger am Donnerstag an der Wall Street nur zu Beginn in der Defensive gehalten. Letztlich ging es deutlich aufwärts, auch für die besonders zinssensitiven Wachstumswerte.

