BioTouch gibt die Übernahme von Titan Solutions bekannt und baut damit seine internationalen Kapazitäten deutlich ausl

„Wir freuen uns sehr, die Übernahme von Titan Solutions bekannt zu geben, die unsere Möglichkeiten, unsere Kunden in Europa und weltweit zu bedienen, erheblich verbessern wird", sagte Ruth Abdulmassih, CEO von BioTouch. „Durch die Hinzufügung des Fachwissens von Titan in den Bereichen Logistik, Ausrüstung und Life-Sciences Supply-Chain-Management-Lösungen in Kombination mit unseren bestehenden Fähigkeiten können wir unsere Kunden bei der Verwaltung ihrer wichtigsten Proben und Lieferungen besser unterstützen, unabhängig von ihrem Standort auf der Welt. Wir freuen uns besonders, das erfahrene Management-Team von Titan willkommen zu heißen, dessen nachweisliche Erfolge und Branchenkenntnisse eine Bereicherung für unser Unternehmen sein werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der Integration unserer Teams einen noch größeren Erfolg bei der Bereitstellung außergewöhnlicher Dienstleistungen und Lösungen für unsere Kunden in der Life Sciences-Branche erzielen werden."

Paul Collins, CEO von Titan Solutions, schloss sich den Worten von Ruth an: „Die einzigartige Position von Titan als ‚̦Tor zu Europa und dem Rest der Welt' stärkt die globale Präsenz von BioTouch", und betonte gleichzeitig die strategische Übereinstimmung und nahtlose Verbindung zwischen beiden Unternehmen, die seit vielen Jahren Handelspartner sind.

Als Portfoliounternehmen von Atlantic Street Capital verfügt BioTouch über eine nachweisliche Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum und Innovation im Bereich des Lieferkettenmanagements im Gesundheitswesen. Mit dieser Übernahme ist das Unternehmen besser positioniert, um die Bedürfnisse seiner Kunden auf der ganzen Welt zu erfüllen.