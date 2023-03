In der Finanzbranche hat Huawei mit Kunden und Partnern zusammengearbeitet, um Finanzinstitutionen beim Aufbau nachhaltiger digitaler Ökosysteme zu unterstützen. Jason Cao, CEO von Huawei Global Digital Finance, betonte, dass mobile und intelligente Finanzdienstleistungen immer beliebter werden und die Kernbereiche hochdigitalisiert sind. Huawei ist bestrebt, die Technologieanwendung in sechs Bereichen zu beschleunigen. Dazu gehören der Übergang von Transaktionen zu digitalem Engagement, die Entwicklung von Cloud-nativen Anwendungen und Daten, die Weiterentwicklung der Infrastruktur zu MEGA, die Industrialisierung von Daten und KI-Applikationen, die Verbesserung der Echtzeit-Datenanalyse und der Übergang zu einem hochmodernen KI-Gehirn. Auf diese Weise helfen wir Finanzkunden, Änderungen zu beschleunigen, die Produktivität innovativ zu steigern, die Produktivität sichtbar zu machen und die Entwicklung künftig zu beschleunigen.

BARCELONA, Spanien, 3. März 2023 /PRNewswire/ -- Während des Mobile World Congress (MWC) 2023 hielt Huawei Enterprise BG unter dem Motto „Leading Digital Infrastructure for New Value Together" (Führende digitale Infrastruktur für neue gemeinsame Werte) eine Pressekonferenz ab und kündigte seine Geschäftsstrategien an, um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Digitalisierung zu unterstützen. Es waren mehr als 100 Journalisten aus der ganzen Welt eingeladen, um darüber zu sprechen, wie man sich durch den Einsatz innovativer Maßnahmen wie digitale Infrastruktur, digitale Transformation und kohlenstoffarme Entwicklung intensiver mit den Trendszenarien der Branche auseinandersetzen kann.

