BioTouch(TM) gibt die Übernahme von Titan Solutions bekannt und baut damit seine internationalen Kapazitäten deutlich ausl

West Haven, Conn., 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - BioTouch(TM), ein führenderAnbieter von ausgelagerter medizinischer Versorgung, Ausrüstung undLogistikdienstleistungen für die Gesundheitsbranche und Portfoliounternehmen vonAtlantic Street Capital ("ASC"), gab heute die Übernahme von Titan Solutionsbekannt, einem führenden Anbieter von Logistik-, Ausrüstung- undLife-Sciences-Supply-Chain-Management-Lösungen mit Sitz in Shannon, Irland.Diese Übernahme wird die internationalen Kapazitäten von BioTouch erheblicherweitern und die Position des Unternehmens als weltweit führendes Unternehmenim Bereich Supply Chain Management im Gesundheitswesen stärken, das Lösungen fürmehr als 160 Länder anbietet."Wir freuen uns sehr, die Übernahme von Titan Solutions bekannt zu geben, dieunsere Möglichkeiten, unsere Kunden in Europa und weltweit zu bedienen,erheblich verbessern wird", sagte Ruth Abdulmassih, CEO von BioTouch. "Durch dieHinzufügung des Fachwissens von Titan in den Bereichen Logistik, Ausrüstung undLife-Sciences Supply-Chain-Management-Lösungen in Kombination mit unserenbestehenden Fähigkeiten können wir unsere Kunden bei der Verwaltung ihrerwichtigsten Proben und Lieferungen besser unterstützen, unabhängig von ihremStandort auf der Welt. Wir freuen uns besonders, das erfahrene Management-Teamvon Titan willkommen zu heißen, dessen nachweisliche Erfolge undBranchenkenntnisse eine Bereicherung für unser Unternehmen sein werden. Wir sindzuversichtlich, dass wir mit der Integration unserer Teams einen noch größerenErfolg bei der Bereitstellung außergewöhnlicher Dienstleistungen und Lösungenfür unsere Kunden in der Life Sciences-Branche erzielen werden."Paul Collins, CEO von Titan Solutions, schloss sich den Worten von Ruth an: "Dieeinzigartige Position von Titan als '?Tor zu Europa und dem Rest der Welt'stärkt die globale Präsenz von BioTouch", und betonte gleichzeitig diestrategische Übereinstimmung und nahtlose Verbindung zwischen beidenUnternehmen, die seit vielen Jahren Handelspartner sind.Als Portfoliounternehmen von Atlantic Street Capital verfügt BioTouch über einenachweisliche Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum und Innovation im Bereich desLieferkettenmanagements im Gesundheitswesen. Mit dieser Übernahme ist dasUnternehmen besser positioniert, um die Bedürfnisse seiner Kunden auf der ganzenWelt zu erfüllen."BioTouch ist ein starker Leistungsträger in unserem Portfolio und wir freuenuns, dass das Unternehmen weiter wächst und seine internationalen Kapazitätenausbaut", sagte Andy Wilkins, Managing Partner bei Atlantic Street Capital."Diese Akquisition unterstützt die Strategie des Unternehmens für die globale