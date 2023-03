RocketRez erwirbt Kommunikationsautomatisierungstechnologie TourOpp Go! Zur Verbesserung der Gästeerlebnis-Plattform

TourOpp Go! ist zu einer der beliebtesten Kommunikationssoftware-Optionen für Veranstalter von Touren und Attraktionen geworden, die den Umsatz pro Gast maximieren, mehr Bewertungen auf TripAdvisor oder Google erhalten und die Kosten für den Kundenservice senken möchten.

RocketPASS ist ein mobiles QR-Code-Ticket, das auch als digitale Geldbörse fungiert und es den Besuchern ermöglicht, vor Ort alles zu kaufen, von Einzelhandel und Ermäßigungen bis hin zu Parkplätzen und zusätzlichen Tickets, indem sie einfach den Code scannen, der mit ihrem Kundenkonto und ihrer Zahlungsmethode verknüpft ist. RocketPASS ermöglicht es den Betreibern, die von jedem digitalen Touchpoint erfassten Daten einzusehen und über das Portal Echtzeitkommunikation an ihre Gäste zu senden, je nachdem, wo sie sich gerade befinden und was sie vor Ort tun.

Das TourOpp Go- Team, das in Miami, Florida, ansässig ist und über Niederlassungen in Quito, Ecuador, verfügt, wird in die Produkt-, Kundendienst- und Vertriebsteams von RocketRez integriert, um die Expansion des Unternehmens weiter zu beschleunigen.

TourOpp Go! hat Kunden, die seine Technologie für eine Reihe von Touren und Attraktionen nutzen, die direkt mit den Zielmarktsegmenten und Branchen von RocketRez übereinstimmen. Für bestehende TourOpp Go! Kunden hat diese Umstellung keine Auswirkungen auf den Zugriff auf das Produkt und die Funktionen, und sie können das gleiche Maß an Support und Kundenservice erwarten, das sie schon immer hatten.

Zu Beginn dieses Jahres gab RocketRez den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde mit Level Equity in Höhe von 15 Millionen US-Dollar (20 Millionen CAD) bekannt. Die heutige Ankündigung zeigt, dass RocketRez schnell an Boden gewinnt und sich weiter als führender Anbieter innovativer Ticketing-Technologien für Touren und Attraktionen in ganz Nordamerika und Europa etabliert.