Etihad Airways Engineering geht Partnerschaft mit Ramco Systems ein

Mit Modulen für Vertrags- und Angebotsmanagement, Wartungsplanung, Hangarwartung, Komponentenwartung, Lieferkettenmanagement, Technik, Qualität, digitale Aufgabenkarten, e-Publikationen und Kundenabrechnungen wird die integrierte Aviation Suite von Ramco die verschiedenen Abläufe bei Etihad Airways Engineering optimieren und dem Unternehmen eine einzige Informationsquelle mit Echtzeittransparenz bieten. Darüber hinaus werden die digitalen Tools von Ramco wie die mobilen Ramco Anywhere-Apps, Dashboards und integrierte Kundenportale den Betrieb von Etihad Airways Engineering nahtlos digitalisieren, die Prozesseffizienz verbessern und das Unternehmen dabei unterstützen, papierlos zu werden.

Abdul Khaliq Saeed, CEO von Etihad Airways Engineering, erklärte: „Bei Etihad Airways Engineering setzen wir uns intensiv dafür ein, die Technologien der nächsten Generation in die aktuellen Trends der Luft- und Raumfahrt zu integrieren, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Durch den Einsatz der hochmodernen Aviation Suite von Ramco wird Etihad Airways Engineering in der Lage sein, innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten, die nicht nur ein hervorragendes Kundenerlebnis bieten, sondern auch unsere Kosten und Durchlaufzeiten durch eine effiziente Ressourcennutzung optimieren werden. Wir sind bereit, die Leistungskraft der Automatisierung mit Ramco zu nutzen."

Etihad Airways Engineering gehört zu ADQ und bietet mit einem Team von rund 2.000 Fachleuten aus der ganzen Welt branchenführende Lösungen für die Flugzeugwartung und -technik an, darunter die Wartung von Flugzeugzellen, die Reparatur von Komponenten, Überholungsdienste und technische Schulungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit seiner Dienstleistungen aus und wird von einer dynamischen Kultur der Exzellenz in allem, was es tut, angetrieben. Es verfügt über große Erfahrung in der Bereitstellung von umfassenden Wartungslösungen für Airbus- und Boeing-Flugzeuge, einschließlich fortschrittlicher Reparaturen von Verbundwerkstoffen, Kabinenüberholung und Komponentenservice rund um die Uhr in seinem Werk, das an den internationalen Flughafen Abu Dhabi angrenzt. In der Anlage kommen modernste Verfahren und Lösungen zum Einsatz, von einer speziellen zentralisierten Planungs- und Steuerungseinrichtung (CPAC) für umfangreiche Wartungsarbeiten bis hin zu automatisiertem Werkzeugmanagement und Live-Dashboards im gesamten Unternehmen zur Überwachung des Fortschritts eines jeden Projekts in Echtzeit.