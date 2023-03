NOVOSENSE Automotive-qualifizierter CAN-Transceiver verbessert die smarte Steuerung von Fahrzeugen

Shanghai, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) - Da die Steuerung der einzelnen Systeme

im Fahrzeug immer intelligenter und automatisierter wird, wird auch das

elektrische System des Fahrzeugs immer komplexer. Datenaustausch ist zwischen

verschiedenen Funktionssystemen des Fahrzeugs erforderlich. Traditioneller

Punkt-zu-Punkt-Datenaustausch kann zu einer komplizierten Verkabelung und einer

hohen Ausfallrate führen. Daher haben die Fahrzeughersteller verschiedene

Standards für Fahrzeugbusse definiert, um die Komplexität des Kabelbaumnetzes,

die Ausfallrate der elektronischen Systeme und die Kosten des Fahrzeugs zu

reduzieren. Unter ihnen ist der CAN-Bus der am weitesten verbreitete.



Im Gegensatz zu herkömmlichen Fahrzeugen fahren die neuen Energiefahrzeuge mit

Elektroantrieb. Das Schalten von Hochleistungsgeräten verursacht große

Spannungs- und Stromschwankungen beim Laden und Entladen, was wahrscheinlich zu

ernsthaften EMC-Problemen führt und hohe EMC- Leistungsanforderungen an

Busschnittstellen-Chips stellt, die in Fahrzeugen weit verbreitet sind. Für eine

bessere EMC-Leistung ist neben dem Chipdesign auch die Ergänzung und

Perfektionierung der peripheren Schaltungen im System sehr wichtig.