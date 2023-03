Klimaprotest von Fridays for Future - Gut 240 Aktionen bundesweit

BERLIN/LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ruft für diesen Freitag erneut zu Protesten im Kampf gegen die eskalierende Erderhitzung auf. Angekündigt sind Demonstrationen und Kundgebungen auf allen Kontinenten. Allein in Deutschland sind mehr als 240 Aktionen geplant, darunter in den Großstädten Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Leipzig sowie Hannover, Essen und Düsseldorf. Mit dabei ist die Gewerkschaft Verdi, die zu Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen hat. Verdi und die Aktivisten fordern dauerhaft mehr Geld für den umweltfreundlichen Nahverkehr.

Für Deutschland fordert Fridays for Future unter anderem einen Kohleausstieg bis 2030, 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung bis 2035 sowie das sofortige Ende der Subventionen für fossile Energieträger und einen Ausbaustopp für Autobahnen.