Lucid Motors eröffnet erstes Einzelhandelsstudio in Oslo, Norwegen, und holt Michael van der Sande als Managing Director für Europa hinzu

Amsterdam, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID),

die mit dem reichweitenstärksten und am schnellsten aufladbaren Elektroauto auf

dem Markt neue Maßstäbe setzt, gab heute die Eröffnung ihrer neuesten

europäischen Niederlassung in Oslo, Norwegen, bekannt. Der Standort in Oslo ist

die vierte Verkaufsfläche in Europa und wird ab Samstag, den 4. März, für die

Öffentlichkeit zugänglich sein. Bei der Studioeröffnung wird der neu ernannte

Managing Director für Lucid Europe, Michael van de Sande, anwesend sein.



Das Osloer Studio ist das erste von Lucid in den nordischen Ländern und befindet

sich im Herzen der Stadt am Karl Johans-Tor 16C. Dieser Meilenstein ist ein

weiterer Schritt auf dem Weg zum Ziel des Unternehmens, die Einführung

nachhaltiger Energie auf globaler Ebene zu fördern.