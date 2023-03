FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag von seinen Vortagsverlusten erholt und ist wieder über die Marke von 1,06 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0615 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0605 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. In der Eurozone und den USA werden etwa die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleister erwartet. Die Umfrage gibt Auskunft über die konjunkturelle Lage. Darüber hinaus stehen im Euroraum Preisdaten aus dem Unternehmenssektor an. Es wollen sich auch einige hochrangige Notenbanker zu Wort melden./bgf/jha/

