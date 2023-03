FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag an die Vortageserholung anknüpfen. Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 15 369 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls moderat höher erwartet.

Im US-Handel hatten die wichtigen Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 langfristige Durchschnittslinien am Vortag letztlich gehalten, wenn auch mit Mühe. Hartnäckig hohe Zinsen wurden von den Anlegern nach schwachem Start ignoriert. Die Stimmung am Aktienmarkt wurde auch durch Äußerungen des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, gestützt, wonach die US-Notenbank in der Lage sein könnte, im Sommer eine Pause bei der Erhöhung der Leitzinsen einzulegen.