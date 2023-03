Produktion von Wärmepumpen in den ersten drei Quartalen 2022 um 49 % gegenüber Vorjahreszeitraum gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Außenhandel mit Wärmepumpen legt zu: Importe +26,5 % im Jahr 2022 gegenüber

Vorjahr, Exporte +35,3 %

- Rund die Hälfte (50,6 %) der 2021 fertiggestellten Wohngebäude nutzt

Wärmepumpen als primäre Heizenergiequelle

- Arbeiten an Heizungs- und Wassererwärmungsanlagen im Januar 2023 um 19,0 %

teurer als im Vorjahresmonat



Die Nachfrage nach Wärmepumpen als Alternative zu Öl- oder Gasheizungen ist

weiterhin hoch. Das schlägt sich auch in der Produktion von Wärmepumpen

hierzulande nieder. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden

in Deutschland in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 knapp 243 200

Wärmepumpen produziert. Das entsprach einer Steigerung von 48,9 % gegenüber

demselben Zeitraum des Vorjahres. 2021 wurden in den ersten drei Quartalen gut

163 300 Wärmepumpen hergestellt. Gegenüber 2017 hat sich die Zahl der

produzierten Wärmepumpen in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 mehr als

verdoppelt (+132,9 %).