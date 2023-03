NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon will sein Geschäft mit einem Zukauf in Kanada vergrößern. Der in Ottawa ansässige Halbleiterhersteller GaN Systems solle für 830 Millionen US-Dollar (782 Mio Euro) übernommen werden, teilte der Dax-Konzern am Donnerstagabend in Neubiberg mit. Infineon-Chef Jochen Hanebeck will mit dem Kauf, die Ziele beim Ausbau von Galliumnitrid-basierten Produkten schneller erreichen. An der Börse kam die geplante Übernahme gut an. Am Freitag gewannen die Aktien 1,2 Prozent auf 34,01 Euro.

Der Kaufpreis solle mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden, hieß es weiter. Die Aufsichtsgremien beider Unternehmen hätten der Übernahme zugestimmt. Das Unternehmen beschäftige mehr als 200 Mitarbeitende. Mit GaN Systems werde ein "weltweiter Technologieführer" bei der Entwicklung von Galliumnitrid-basierten Lösungen für die Energiewandlung erworben, hieß es weiter.