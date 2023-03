Frau und Karriere - im Direktvertrieb eine gelebte Realität

Berlin (ots) - Anlässlich des Weltfrauentages am 08. März erinnert der

Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD) an die seit jeher gelebte

Chancengleichheit von Frauen in der Direktvertriebsbranche und an ihre

Karrieremöglichkeiten innerhalb dieser.



Die Zahlen einer internen Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen des Verbandes

bestätigen, dass vor allem Frauen gute Chancen haben, als sogenannte

selbständige Vertriebspartnerinnen in der Branche Karriere zu machen. So wurden

laut den Aussagen der BDD-Mitgliedsunternehmen im Direktvertrieb im Jahr 2022

von 8.565 Führungspositionen* 6.402 von Frauen besetzt. Das stellt eine Quote

von beeindruckenden 75 Prozent dar.