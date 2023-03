Der Gewinner des Wettbewerbs Vanpowers Bike Test Ride erhält ein City Vanture E-Bike

BRIDGEWATER, N.J., 3. März 2023 /PRNewswire/ -- Vanpowers Bike, eine High-End-Marke für Elektrofahrräder, veranstaltete im Winter 2022 einen Testfahr-Event, und viele Menschen meldeten sich begeistert an, um sowohl an der Testfahrt als auch an dem späteren Wettbewerb teilzunehmen. Der glückliche Gewinner des Hauptpreises dieses Wettbewerbs erhielt von Vanpowers Bike und dem Eigentümer des Offline-Ladens, in dem die Testfahrt stattfand, ein City Vanture in wunderschönem Neon-Purpur. Sehen Sie das Video der Preisverleihung hier.

„Ich hatte noch nie ein E-Bike", sagte der Gewinner des Hauptpreises, des City Vanture. „Das erste Mal, dass ich mit einem E-Bike gefahren bin, war bei einer von Vanpowers Bike veranstalteten Testfahrten. Bereits auf den ersten Blick war ich von dem atemberaubenden Neon Purple City Vanture begeistert. Ich habe während der Veranstaltung eine lange Probefahrt gemacht, und mit dem City Vanture war das ein Erlebnis, das ich von anderen Fahrrädern so nicht kannte. Die Fahrt verlief reibungslos und die Tretunterstützung war fantastisch."