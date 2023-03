Neues Lieferkettengesetz seit Januar Synesgy-Plattform von CRIF macht die Erhebung relevanter Informationen bei Lieferanten besonders einfach

Hamburg (ots) -



- Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) wird für viele Unternehmen zur

Daten- und IT-Herausforderung - bis 2024 mehr als 3.600 Unternehmen betroffen

- Synesgy-Plattform ermöglicht die Erhebung relevanter LkSG-Informationen bei

Lieferanten und lässt sich effizient in bestehende LkSG-, ESG-oder Compliance

Anwendungen integrieren

- Synesgy-Zertifikat belegt Engagement im ESG-Bereich und spart Prozesskosten



Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) ist seit Beginn des Jahres 2023

für alle Unternehmen mit mehr als 3.000 im Inland Beschäftigte verpflichtend.

Bereits heute sind von dem Gesetz laut Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) rund 700 Unternehmen direkt betroffen,

viele weitere als unmittelbare oder mittelbare Zulieferer. Wirtschaftsvertreter

beklagen den administrativen Aufwand - doch es gibt Lösungen: der globale

Informationsdienstleister CRIF hat in seine bewährte Synesgy-Plattform einen

separaten und mehrsprachigen LkSG-Fragebogen integriert, mit dem Unternehmen

alle relevanten Informationen zur Einhaltung des Lieferkettengesetzes bei ihren

nationalen und globalen Lieferanten abfragen, archivieren und verwalten können.

Die digitale und in 18 Sprachen verfügbare Synesgy-Plattform ermöglicht

Unternehmen bereits eine ganzheitliche und effiziente ESG-Nachhaltigkeitsanalyse

ihrer Lieferanten im In- und Ausland. Die ESG-Bewertung wurde bereits im Juni

2022 um die relevanten Kriterien des am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen

Lieferkettengesetzes erweitert.