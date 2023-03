Cerrado Gold unterzeichnet Vereinbarung über eine 10 Millionen US-Dollar schwere „Equalization Stream“-Finanzierung für das Projekt Minera Don Nicolás in Argentinien

TORONTO, ONTARIO / ACCESSWIRE / 2. März 2023 / Cerrado Gold Inc. (TSXV:CERT) (OTCQX:CRDOF) („Cerrado“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine abgeänderte und neu verfasste Vereinbarung über den Kauf und Verkauf von Metallen (die „Vereinbarung“) mit der Sprott Private Resource Streaming and Royalty (B) Corp. („Sprott“) abgeschlossen hat, um jene Konzessionen miteinzubeziehen, die das Unternehmen im Rahmen der Übernahme der Firma Minera Mariana Argentina S.A. im Jahr 2020 erworben hat (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Oktober 2020). Dadurch erweitern sich die Gebiete, insbesondere um die Produktionsmengen aus dem Haufenlaugungsprojekt Las Calandrias, wo die Produktion voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 anlaufen wird. Über die Vereinbarung sichert sich Cerrado außerdem eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 10 Millionen USD in Form einer zusätzlichen Hinterlegung (die „Hinterlegung“) im Hinblick auf die zukünftige Produktion. Alle weiteren Bedingungen der Vereinbarung bleiben im Wesentlichen unverändert.