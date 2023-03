secIT by Heise Am 15. März Verleihung der CISO-Awards 2023 / Auszeichnung für innovative Leistungen in der IT-Sicherheit (FOTO)

Hannover (ots) - Mehr Wertschätzung für die Arbeit der

Sicherheitsverantwortlichen in Unternehmen: Unter diesem Motto verleiht am 15.

März um 17 Uhr Ron Kneffel, Vorstandsvorsitzender der CISO Alliance e. V.

(https://www.ciso-alliance.de/) , den Award für den Chief Information Security

Manager (CISO) des Jahres. Die Auszeichnung ist ein Programmpunkt auf der

Security-Fachmesse secIT (https://secit-heise.de/) , die vom 14. bis 16. März im

HCC in Hannover stattfindet.



Wenn ein Unternehmen einen Cyberangriff abwehren muss, ist der Chief Information

Security Officer gefordert. Er trägt die Verantwortung für die Daten- und

Informationssicherheit in Unternehmen und muss die To Dos aus dem Eff-Eff

kennen, wenn Angreifer sich im Firmen-Netzwerk breit machen.