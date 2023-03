Der DAX bleibt ein Stehaufmännchen

Kaum ist das Lied für den Abgesang der 30-Prozent-Rally im Deutschen Aktienindex angestimmt, kommen wieder Käufer in den Markt und katapultieren den Index zurück über die Unterstützung bei 15.250 Punkten. Der DAX ist in diesen Tagen ein Stehaufmännchen und scheinbar immun gegen eine weiter hohe Inflation und steigende Zinsen. Die Anleger positionieren sich damit für den Moment, an dem die Stimmung an der Wall Street dreht und der nötige Rückenwind aus New York den DAX auf neue Jahreshochs treiben könnte. Dennoch bleibt vor diesem Optimismus zu warnen, oft war er ein Nährboden für eine stärkere Korrektur.

Die Lufthansa hebt wieder ab und schreibt nach der coronabedingten Delle wieder schwarze Zahlen. Wenn auch der Gewinn nicht so hoch ausfiel wie erwartet, die Zukunft zählt an der Börse und da ist das Management sehr zuversichtlich. Die Strategie, in das hochpreisige Business- und Luxus-Segment zu investieren, straft alle diejenigen Lügen, die in Zeiten von Videokonferenzen statt Dienstreisen und Diskussionen über nachhaltigeren Urlaub auch hier schon den Abgesang auf die Airlines anstimmen wollten. Die Lufthansa hat sich in der Krise gesund gespart und ist so fit für die nächste große Reisewelle.

Eine andere Welle, die gerade in die deutsche Indexlandschaft schwappt, ist die der Rüstungsindustrie. Auch wenn die finale Bestätigung der Deutschen Börse für heute Abend noch aussteht, mit Rheinmetall und Hensoldt sollten zwei Vertreter dieser Branche am 20. März in die erste, bzw. zweite deutsche Börsenliga aufsteigen. In einer Zeit, in der die Friedensdividende leider aufgezehrt ist und Verteidigungshaushalte nicht mehr kaputtgespart werden, dürfte diese Story an der Börse auch noch lange nicht zu Ende sein.