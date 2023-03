Möglicherweise einmalig in Deutschland / Die Berliner Mediaagentur ZANATTA schaffte es zum dritten Mal in das Ranking der "FinancialTimes Top1000 Europe's Fastest Growing Companies". (FOTO)

Berlin (ots) - Die inhabergeführte Full-Service-Media-Agentur ZANATTA hat es

erneut unter die wachstumsstärksten Unternehmen Europas geschafft. In der

siebten Ausgabe des von der Financial Times und Statista erstellten Rankings,

schaffte es ZANATTA bereits zum dritten Mal auf die Bestenliste. Ausschlaggebend

für den Erfolg der Berliner waren die starken Umsatzzahlen zwischen 2018 und

2021.



Um im FT 1000 Ranking geführt werden zu können, müssen Unternehmen eine Reihe

von Anforderungen erfüllen. So musste etwa das Wachstum in den vergangenen

Jahren organisch erfolgt sein und nicht etwa durch die Akquisition eines anderen

Unternehmens.