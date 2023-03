FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf weiter anziehende Geschäfte hat die monatelange Rally der Lufthansa-Aktien weiter befeuert. Der Aktienkurs der Fluggesellschaft zog am Freitag deutlich an und notierte erstmals seit 2020 wieder über 10 Euro. Am späten Vormittag stand ein Plus von 5,4 Prozent auf 10,39 Euro zu Buche. Dies reichte für einen der vorderen Plätze im MDax der mittelgroßen Werte. Dieser zog um 1,5 Prozent an.

Bei der Lufthansa geht es aktuell wieder aufwärts, was das Unternehmen positiv in die Zukunft blicken lässt. Denn nach zwei herben Verlustjahren in der Corona-Krise hat der Konzern 2022 im Tagesgeschäft wieder einen Milliardengewinn erzielt, wie das Unternehmen am Morgen mitteilte. Gründe dafür sind die Erholung der Ticketnachfrage sowie Rekordergebnisse bei Fracht und Wartung.