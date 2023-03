Dämmung als Zukunfts-Investition / DBU gibt Tipps - Tag des Energiesparens am 5. März

Osnabrück (ots) - Bis 2045 soll der Gebäudebestand in Deutschland

treibhausgasneutral (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/k

limaschutzgesetz-2021-1913672) sein, also eine Balance zwischen klimaschädlichen

Treibhausgas-Emissionen und deren Abbau herrschen. Doch mehr als 70 Prozent

aller Ein- und Zweifamilienhäuser sind bisher nicht auf die Zukunft vorbereitet.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) nimmt den Tag des Energiesparens am 5.

März zum Anlass, für Dämmung als dauerhafte Investition zu werben - und auf ein

aktuelles DBU-Projekt hinzuweisen: " Zukunft Zuhause - Nachhaltig sanieren

(https://www.zukunft-zuhause.net/) ". Projektleiter Andreas Skrypietz gibt im

Interview wertvolle Tipps.



Herr Skrypietz, was spricht für das Sanieren von Gebäuden?