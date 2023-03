PVA TePla – den Dip kaufen?

Die Story im Nebenwerte-Bereich ist PVA Tepla. Das Unternehmen arbeitet im Bereich Produktionsanlagen / Vorprodukte für Halbleiter, also einem boomenden Markt. Entsprechend gut sahen auch die jüngsten Ergebnisse aus. Die Rally erhielt nun durch den angekündigten Ausstieg des Gründers einen Dämpfer. Die Aktie korrigiert um knapp 15 Prozent. Unsere Abonnenten sind mit dem entsprechenden Bull dabei. In dieser Woche konnten wir mit Salesforce im Modul Optionsscheine / Marathon 100 Prozent Gewinn verbuchen.

Die Realzinsen in den USA erreichen zur Freude der Anleihenfans ein 15-Jahres-Hoch. Sie haben in einem solchen Umfeld immer gut verdient – wiederholt sich dies und wie schneiden Aktien ab, wenn die Zinsen steigen? Daniel und Stefan Riße haben am Sonntag die Marktlage im Audio besprochen.

TINA hat an der Börse ausgedient. „There is no alternative“ war lange Zeit das zentrale Argument der Bullen am Aktienmarkt. Dividendenwerte galten als alternativlos, weil mit dem Sparbuch, Festgeld oder Anleihen keine nennenswerten Zinsen zu verdienen waren oder sogar Strafzinsen aufgerufen wurden. Inzwischen hat sich das Bild geändert: Broker und Banken zahlen sogar wieder Zinsen an Anleger. „Stocks are very expensive“ könnte das neue Credo lauten – SAVE passenderweise als Kürzel.

Todeszone für US-Aktien

„Schaut man sich in den USA die Möglichkeiten für Kapitalanleger an, so befinden sich Aktien gegenüber Anleihen sogar in einer Art Todeszone“, erklärt Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Dort setzen Anleger zuletzt wie auch beispielsweise beim Smartbroker verstärkt auf fallende Aktienkurse. Die Umstände in den USA sprechen zumindest im Blick auf die Vergangenheit nicht für bullische Anleger. „Denn die Risikoprämie für Aktien im Vergleich zu Anleihen war ewig nicht so unattraktiv wie gegenwärtig“, ergänzt Molnar. Besonders verlockend waren Aktien im Gegensatz zu Anleihen im Frühjahr 2020 oder im Frühjahr 2009 aber keinesfalls im Frühjahr 2023. Soweit die Theorie. Es gibt aber immerhin noch die Betrachtung der Realzinsen.