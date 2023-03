KUPPENHEIM (dpa-AFX) - Mercedes-Benz will in Zukunft Batteriesysteme von Elektroautos wiederverwerten und beginnt mit dem Bau einer eigenen Recyclingfabrik im baden-württembergischen Kuppenheim. Am Freitag wurde nach Angaben des Unternehmens der Grundstein für das Werk gelegt. Geplant sei eine Kapazität von 2500 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien jährlich.

Auch Volkswagen testet seit zwei Jahren Verfahren in Salzgitter und will dort jährliche Recycling-Kapazitäten von 1500 Tonnen anpeilen. "Ein vermehrtes Recycling kann helfen, diese Abhängigkeit bei kritischen Rohstoffen zu senken und somit die Resilienz der Wirtschaft zu stärken", teilte die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) zu der symbolischen Grundsteinlegung in Kuppenheim mit.