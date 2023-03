IAEA-Generaldirektor Grossi für Gespräche in Teheran eingetroffen

WIEN/TEHERAN (dpa-AFX) - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, ist für hochrangige Gespräche im Iran eingetroffen. Der Generaldirektor landete am Freitag in Teheran, wie Staatsmedien berichteten. Behrus Kamalwandi, Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde, empfing Grossi demnach am Flughafen Mehrabad in der Hauptstadt.

Laut westlichen Diplomaten will Grossi unter anderem über intensivere IAEA-Inspektionen in Nuklearanlagen verhandeln, nachdem Teheran die Anreicherung von Uran zuletzt immer mehr steigerte. Grossi bleibt für die Gespräche bis Samstag im Iran.