Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag im Kurs etwas zugelegt. Am Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,30 Prozent auf 131,91 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,71 Prozent. Sie bewegt sich damit weiter in der Nähe des unlängst markierten Höchststand seit dem Jahr 2011.

Am Markt wurden die Kursgewinne mit einer Gegenbewegung auf die teils deutlichen Verluste an den Tagen zuvor erklärt. Konjunkturdaten vermittelten unterdessen das bekannte Bild: Während sich die konjunkturelle Lage aufhellt, geht der hohe Preisdruck weiter zurück. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Februar weiter an, die Erzeugerpreise erhöhten sich im Januar deutlich schwächer.