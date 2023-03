Sumsub stellt Travel-Rule-Lösung für Krypto-Unternehmen vor

Die Einführung von Travel Rule wird weltweit erweitert, um Geldwäsche zu bekämpfen

Travel Rule, was zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt wurde, erweitert die FATF-Empfehlung 16 zu Banküberweisungen auf virtuelle Vermögenswerte wie Kryptowährungen und auf VASPs, so dass Absender und Empfänger aller Transfers identifizierende Informationen austauschen, deren Genauigkeit garantieren und die Daten bei Bedarf an die Regierung weiterleiten müssen. Nach dem Niedergang von FTX und den allgemeinen Turbulenzen an den Kryptowährungsmärkten sind die Regierungen bestrebt, die Vorschriften zu verschärfen.

Laut FATF haben die 29 von 98 Länder bereits Travel-Rule-Gesetze verabschiedet. In Hongkong wird sich Travel Rule im Juni auf die Geschäftswelt auswirken. Im britischen Geldwäschegesetz tritt die Verordnung 5 über Transfers von Krypto-Vermögenswerten im September in Kraft. Die EU führt ihre umfassenden Verordnung Markets in Crypto Assets (MiCA) ein, die für 2024 vorgesehen ist. Im Nahen Osten hat Dubai bereits neue Krypto-Vorschriften festgelegt. Und kürzlich kündigte Japan an, dass Krypto-Transaktionen ab Mai 2023 der Travel Rule unterliegen werden.

Unterstützung der Compliance für die Krypto-Branche

Die Vorbereitung auf die Einhaltung von Vorschriften ist von entscheidender Bedeutung. Zu den Folgen von Verstößen gegen Vorschriften gehören Bußgelder, Reputationsschäden und Lizenzentzug. Beispielsweise verhängte die New Yorker Finanzaufsichtsbehörde im August eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen US-Dollar gegen Robinhood Crypto wegen erheblicher Versäumnisse bei der Einhaltung der Geldwäschevorschriften, der Transaktionsüberwachung und der Cybersicherheit.