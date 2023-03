Karora Resources schließt zweiten Absteig zur Beta Hunt Mine früher als geplant ab und gibt Entwicklungs-Update sowie Rücktritt eines Direktors bekannt

TORONTO, 3. März 2023 - Karora Resources Inc. (TSX:KRR; OTCQX:KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resource ... ) freut sich bekannt zu geben, dass der zweite Abbau in seiner Mine Beta Hunt mit der Haupterschließung auf der 500er-Sohle der Mine verbunden wurde. Diese Phase der Erweiterung von Beta Hunt wurde früher als geplant und innerhalb des Budgets abgeschlossen.

Darüber hinaus freut sich Karora bekannt zu geben, dass die erste von drei neuen Erhöhungen bei Beta Hunt fertiggestellt wurde. Die Fertigstellung von zwei weiteren Entlüftungserhöhungen im Laufe des Jahres 2023 sind die nächsten beiden kritischen Meilensteine im Expansionsplan für Beta Hunt.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten, die unser Team gemacht hat, um bei unseren Erweiterungsplänen für unsere Vorzeigemine Beta Hunt im Zeit- und Kostenrahmen zu bleiben. Der neue zweite Stollen auf der Westseite der Mine ist etwa 1 km lang und ist nun mit den bestehenden Grubenbauen in der Tiefe verbunden, wie in Abbildung 1 dargestellt. Wir profitieren bereits jetzt von der erhöhten Effizienz des Untertagetransports, da in den oberen Ebenen der Mine nun ein einseitiger Trucking-Kreislauf eingerichtet wurde. Die Erschließung in der Tiefe wird ebenfalls von einer erhöhten Fördereffizienz profitieren, da weitere Verbindungen zum neuen zweiten Stollen hergestellt werden.

Die Installation von Entlüftungsschächten bei Beta Hunt ist eine wichtige Aufgabe, um uns in die Lage zu versetzen, höhere Produktionsraten unter Tage zu erzielen, und ich bin mit unseren Fortschritten in diesem Bereich ebenfalls sehr zufrieden. Die erste von drei geplanten neuen Entlüftungsschächten wurde bereits installiert und erstreckt sich über etwa 235 vertikale Meter von der Oberfläche bis zur 800er-Sohle. Als nächstes sind zwei interne Entlüftungsschächte geplant, um die Arbeitsebenen zu verbinden. Der Bau der zweiten von drei geplanten Erhöhungen ist bereits in vollem Gange und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Die dritte geplante Entlüftungserhöhung wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 fertiggestellt. Zunächst werden provisorische Ventilatoren eingesetzt, bis die endgültigen Einheiten vor Ort eintreffen, was für das vierte Quartal 2023 erwartet wird.