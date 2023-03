Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Thomas Klitzke ist Steuerberater und führt seit sieben Jahrenseine eigene Kanzlei. Der Experte für Steuerrecht hat sich dabei auf dieBeratung wachsender Unternehmen im Dienstleistungssektor spezialisiert. DieSteuerkanzlei von Thomas Klitzke verzeichnet seit Beginn ein stetiges Wachstumund bietet neuen Mitarbeitern immer gern die Chance, in einem modernenArbeitsumfeld am gemeinsamen Erfolg teilzuhaben.Viele Steuerberater oder Steuerfachangestellte werden es kennen: In der Kanzleiherrschen starre Arbeitszeiten, das Arbeitsumfeld gestaltet sich eher trist unddie Chemie unter den Kollegen stimmt auch nicht wirklich. Zu allem Überflusswerden viele Kanzleien leider von einem Chef geleitet, der die Arbeit undExtraleistungen seiner Mitarbeiter einfach nicht wertschätzt. Ebenso erging esThomas Klitzke jahrelang, als er als Steuerberater in einer Kanzlei angestelltwar. Bei der Entscheidung zur Gründung einer eigenen Steuerkanzlei war dahereiner seiner Grundgedanken, es besser zu machen. "Wir wollen unsere Mandantennicht nur steuerlich gut aufstellen, sondern im Gegensatz zu vielen anderenKanzleien auch proaktiv beraten", sagt Steuerberater Klitzke. "Dabei wollten wirvon Beginn an für ein Arbeitsumfeld sorgen, in dem unsere Mitarbeiter gern zurArbeit kommen." Neben besseren Entwicklungsmöglichkeiten profitieren seineSteuerberater und Steuerfachangestellten unter anderem von flexiblenArbeitszeiten und einer vertrauensvollen Arbeitsatmosphäre mit zahlreichenFreiheiten. Was die Kanzlei außerdem als Arbeitgeber ausmacht, erfahren Sie imFolgenden."Wir arbeiten täglich daran, ein TOP Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter zusein."Heute arbeitet Thomas Klitzke gemeinsam mit seinem Team aus elf Mitarbeitern ineiner ansprechend gestalteten und modernen Kanzlei in Hamburg. Hier hilft erDienstleistern und mittelständischen Unternehmen dabei, sich steuerlich optimalaufzustellen. Dazu kümmert er sich nicht nur um die laufende Buchhaltung, alsoum Jahresabschlüsse, Gehaltsabrechnungen und die Finanzbuchhaltung - er berätseine Mandanten auch proaktiv bei Themen rund um die Gestaltung und Optimierungvon Steuerstrukturen.Neben dem Wohl seiner Mandaten liegt Thomas Klitzke auch das Wohl seinerMitarbeiter am Herzen. So folgt er stets dem Grundsatz, ein TOP Arbeitgeber zusein. Alle Angestellten arbeiten von einem modernen und voll digitalisiertenArbeitsplatz aus. Dabei war es für den Steuerexperten besonders wichtig, dass inallen Bereichen eine vertrauensvolle Atmosphäre herrscht und seine Mitarbeiterüber gewisse Freiheiten verfügen. Das zeigt sich unter anderem bei den