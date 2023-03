Große Strompreisanalyse Strom beim Grundversorger kostet 30 % mehr als beim günstigsten Anbieter (FOTO)

Münster (ots) - Anfang März sind die von der Bundesregierung eingeführten

Preisbremsen für Strom und Gas in Kraft getreten. Das Vergleichsportal

StromAuskunft (https://www.stromauskunft.de/) hat die Strompreise und die

Wechselersparnis für über 6000 Städte in Deutschland in Zeiten der

Strompreisbremse berechnet.



Die wichtigsten Erkenntnisse: