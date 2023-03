Limburg (ots) - Klima- und Energiekrise sowie steigende Energiekosten werden für

die Verbraucher immer deutlicher spürbar. Das trifft vor allem auf den Bereich

Wohnen zu. Wer dauerhaft seinen Energieverbrauch senken und zugleich der Umwelt

etwas Gutes tun möchte, hat die Möglichkeit, Wohneigentum energetisch zu

sanieren. Immerhin ist allein der Gebäudesektor für etwa 35 Prozent des gesamten

deutschen Endenergieverbrauchs verantwortlich. Der Deutschen Energie-Agentur

(Dena) zufolge, entfallen allein 39 Prozent der Gesamtenergie auf Ein- und

Zweifamilienhäuser sowie 24 Prozent auf Mehrfamilienhäuser. Zu den größten

Energieverschwendern zählen ältere Häuser, die vor 2001 gebaut wurden. Sie

verbrauchen bis zu fünfmal so viel Energie wie Neubauten, bei denen der

Energieverbrauch im Durchschnitt etwa 85 Kilowattstunden pro Quadratmeter im

Jahr (kWh/m²a) beträgt. Mit einer energetischen Sanierung können

Immobilienbesitzer langfristig Energieverbrauch, CO2-Emissionen und Heizkosten

reduzieren. Wie sich die Energieeffizienz-Maßnahmen finanzieren lassen und was

dabei zu berücksichtigen ist, erklärt die KVB Finanz.



Energetische Sanierung: Welche Maßnahmen sind möglich?





Im Rahmen der Energiewende strebt die Bundesregierung einen "klimaneutralenGebäudestand" an. Zentraler Baustein ist in diesem Zusammenhang dasGebäudeenergiegesetz (GEG), das am 1. November 2020 in Kraft getreten ist undunter anderem Anforderungen hinsichtlich der energetischen Qualität von Gebäudenund dem Einsatz erneuerbarer Energie in Gebäuden enthält. Für Ein- undZweifamilienhäuser mit Erbauungsdatum vor dem 1. Februar 2002 ist zudem einePflicht zur energetischen Sanierung verankert, wenn geltende Standards nichteingehalten werden. Dazu zählt beispielsweise die Dämmung von Rohrleitungen,Dach oder Dachboden sowie der Austausch alter Heizsysteme. Der Einbau einerneuen Heizungsanlage, wie einer Wärmepumpe, senkt die Energiekosten um zirka 25Prozent. Allerdings ist der Austausch mit einem großen Aufwand und hohenfinanziellen Ausgaben verbunden. Bei der Umstellung auf eine Wärmepumpe müssenHausbesitzer mit Kosten zwischen 10.000 und 35.000 Euro rechnen. Dieenergetische Sanierung von Wohngebäuden umfasst jedoch weitere gezielte baulicheEinzelmaßnahmen, durch die sich der Energieverbrauch erheblich reduzieren lässt.Die größten Einsparpotenziale ergeben sich bei der Wärmedämmung. Denn die meisteWärme geht bei einem Haus über das Dach und die Außenwände verloren. DiversenStudien zufolge betragen die Wärmeverluste an den Wänden und durch alte Fensterjeweils 20 bis 25 Prozent, beim Dach 15 bis 20 Prozent, durch Lüften,insbesondere Kipplüften 10 bis 20 Prozent, und über den Boden 5 bis 10 Prozent.