Bausparen ist in Ostdeutschland stark gefragt / LBS Ost mit Plus von über 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr / Trend setzt sich 2023 dynamisch fort (FOTO)

Potsdam (ots) - Bausparen befindet sich in Ostdeutschland im Aufwind. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG für 2022 einen deutlichen Schub im Bruttoneugeschäft. Mit 56.800 abgeschlossenen Bausparverträgen (+ 10,3 %) stieg die vermittelte Bausparsumme um 31,6 Prozent auf 3,14 Milliarden Euro.



Die positive Entwicklung setzt sich 2023 fort. "Für die ersten zwei Monate verbuchen wir bereits wieder Steigerungsraten von rund 10 Prozent bei der Vertragsanzahl beziehungsweise 20 Prozent bei der Summe", so der LBS-Vorstandsvorsitzende Michael Wegner bei der Vorstellung der Bilanz für 2022 am 3. März in Berlin.