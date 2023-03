EUR/USD - 200er-EMA wohl nächste Anlaufmarke

Zuvor hieß es im Insight: "EUR/USD konnte am Vortag mit einer langen bullischen Tageskerze leicht über dem 50er-EMA aus dem Handel gehen, ist in der Folge aber wieder nach unten abgedreht und zeigt sich aktuell im Bereich von 1,061 USD. Und damit erneut unter dem 10er-EMA im Tageschart, was eher auf weiter fallende Kurse hindeutet."

Aktuell zeigt sich EUR/USD weiterhin im Bereich von 1,061 USD und hatte im Tageshoch 1,062 USD und damit genau den Bereich des 10er-EMA erreicht. Hier prallte EUR/USD dann wieder nach unten ab. Solange der 10er-EMA nicht mehr nachhaltig erobert wird, ist mit einem weiteren Kursrückgang bis zum 200er-EMA und zur Unterstützung bei 1,053 USD zu rechnen. Kommt es hingegen doch zu einem Durchbruch über den 10er-EMA, wäre ein erneuter Hochlauf bis zum 50er-EMA wahrscheinlich.