Das selbsterklärte Ziel des ehemaligen Hedgefonds-Managers: Seinen Zuschauern das nötige Know-How zu vermitteln, um mit Einzeltiteln langfristig erfolgreich zu sein. Das klappt überraschend oft. Doch längst nicht immer. Das jüngste Beispiel: Meta. Cramer war stets ein großer Befürworter der Facebook-Mutter und hatte auch noch im Oktober des Vorjahres eine Kauf-Empfehlung für das Papier ausgesprochen. Dann stürzte die Aktie ins Bodenlose und Cramer brach in seiner Sendung in Tränen aus.

Dementsprechend gespalten ist die Meinung unter Profi-Anlegern, wenn es um Cramers Investment-Weisheiten geht. Doch was auch immer man von ihm halten mag, Tuttle Capital Management hat nun das passende Angebot: Seit Donnerstag gibt es gleich zwei ETFs, die sich einzig und allein um Jim Cramer drehen. Besonders kurios: Der Inverse Cramer Tracker ETF (ISIN: US66538H1462) wettet stets auf das exakte Gegenteil von Cramers Empfehlungen, geht also short wenn Cramer long geht – und umgekehrt. Für Tuttle Capital ist das nicht der erste ETF dieser Art. Die Fondsmanager haben bereits in der Vergangenheit mit ihrem Anti-ARK-ETF für Aufsehen gesorgt, der ausschließlich die Positionen der Star-Fondsmanagerin Cathie Wood shortet.

Allerdings: Cramer liegt nicht immer falsch – ganz im Gegenteil. Studien haben ergeben, dass Aktien, die Cramer in seiner Abendsendung positiv hervorhebt, kurzfristig um 3 Prozent steigen, nach einem Monat immerhin um durchschnittlich 0,87 Prozent. Eine mögliche Erklärung für die vorübergehende starke Performance ist Cramers riesige Fan-Gemeinschaft.

Wenn sich ein Teil davon entschließt, seinen Aktientipps zu folgen, kann das die Kurse von zumindest kleinen Titeln bewegen. Dieses Phänomen hat sogar seinen eigenen Namen: Cramer Bounce. Folgerichtig hat Tuttle Capital auch noch einen zweiten ETF aufgelegt, den Long Cramer Tracker ETF (ISIN: US66538H1389), der bei allem long geht, was der TV-Host empfiehlt. Dieser hatte am Donnerstagnachmittag die Nase vorn: Während der Long-ETF um 1 Prozent angestiegen ist, fiel die Short-Variante gar um 3,8 Prozent.

Aktuell sind beide Cramer-ETF nur in den USA handelbar. Interessenten bleiben auf crameretfs.com auf dem Laufenden.

Autor: tl für die wallstreet:online Zentralredaktion