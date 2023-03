Was ist von Chinas neuer Regierung zu erwarten? Spannung bei den „Zwei Tagungen“

Die chinesische Regierung wird am Wochenende im Rahmen ihrer Jahrestagung ihr BIP-Ziel und ihren neuen Premierminister bekannt geben.

Alle, die in der chinesischen Politik von Bedeutung sind, werden an diesem Wochenende in Peking zu den so genannten „zwei Tagungen“ zusammenkommen, einer jährlichen Sitzung des Nationalen Volkskongresses und der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes.

Diese beiden Tagungen sind eine große Sache, nachdem Xi Jinping im Oktober 2022 eine dritte Amtszeit als Vorsitzender der Kommunistischen Partei antrat. Als Resultat der Tagungen soll eine neue Regierung und vielleicht einige neue Leitlinien für die Wirtschaftspolitik der nächsten fünf Jahre festgeschrieben werden. Für Anleger ist das Ergebnis dieser Tagung ebenfalls wichtig, da sich darüber Handlungen der Regierung für die Wirtschaft ableiten lassen, nachdem in den letzten Monaten die Zero-Covid-Maßnahmen beschlossen wurden und der Aktienmarkt in China sich deutlich erholen konnten. Weitere finanzielle Stimulationen könnten dafür sorgen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft wirklich wieder in Schwung kommt.