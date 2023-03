NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Nagarro nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe erneut die Konsensschätzungen übertroffen, obwohl er zuvor bereits mehrfach die eigenen Ziele angehoben habe, schrieb Analyst Martin Comtesse am Freitag in einer ersten Reaktion./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / 02:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 02:53 / ET

Die Nagarro Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 103,2EUR gehandelt.