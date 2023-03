BERLIN (dpa-AFX) - Vor Beginn der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD in der kommenden Woche reißt die Kritik an dem geplanten Bündnis nicht ab. Die bisherige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) rechnet dennoch mit einer breiten Mehrheit in ihrer Partei bei dem angekündigten Mitgliederentscheid über einen Koalitionsvertrag. Bereits am Montag sollen Arbeitsgruppen für die Verhandlungen eingesetzt werden.

Die Führung der Berliner CDU hatte am Donnerstag beschlossen, dass sie mit der SPD Koalitionsverhandlungen aufnehmen will. Zuvor hatten sich bereits die Sozialdemokraten zu Verhandlungen für ein schwarz-rotes Bündnis entschieden. Die SPD war bei der Wiederholungswahl am 12. Februar mit 18,4 Prozent der Stimmen deutlich hinter dem Wahlsieger CDU (28,4 Prozent) gelandet.