Transaktion im Zeichen der Energiewende Nachfolgekontor berät Landgraf Energietechnik beim Verkauf an EAM (FOTO)

Wetzlar (ots) - Die Landgraf-Energietechnik-GmbH, verlässlicher Dienstleister

für Heizungs- und Sanitärtechnik, agiert zukünftig als Tochtergesellschaft in

der EAM-Gruppe. Für den kommunalen Energieversorger mit Sitz in Kassel stellt

Landgraf mit seinem umfassenden Know-how im Bereich Sanitär, Heizung und Klima

(SHK) ein wichtiges Puzzleteil bei der Bewältigung der Energiewende dar.

Nachfolgekontor, im Verbund mit sonntag corporate finance eine deutschlandweit

führende M&A-Beratungsboutique für den Mittelstand, hat Familie Landgraf

exklusiv während des Verkaufsprozesses beraten.



Die 1966 gegründete Landgraf-Energietechnik-GmbH mit Hauptsitz im hessischen

Schlitz, ist ein Spezialist für Heizungs- und Sanitärtechnik mit Fokus auf den

Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau. Das Unternehmen verfügt über ausgeprägte

Kompetenz im Einbau regenerativer Heizungsanlagen wie Holzkessel oder

Wärmepumpen und deckt dabei den gesamten Service - von der Planung über die

Installation und Inbetriebnahme bis hin zur Wartung von HKLS-Anlagen - ab. Mit

mehr als 25 Mitarbeitenden agiert Landgraf von Kassel bis in das

Rhein-Main-Gebiet als ein bedeutender Energie-Partner für Kunden aus dem

öffentlichen sowie privaten Sektor.